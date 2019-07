Inter, primo allenamento a Singapore: applausi per Nainggolan

L’Inter continua la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, l’obiettivo della squadra di Antonio Conte è quello di impensierire la Juventus per la lotta allo scudetto, la rosa si è rinforzata molto e sono in arrivo nuovi calciatori in grado di aumentare ancora notevolmente la qualità della squadra. Nel frattempo i nerazzurri sono al lavoro per preparare il primo match di International Champions Cup contro il Manchester Utd, la squadra in campo nella giornata di sabato. Grande entusiasmo da parte dei tifosi, in particolar modo applausi per il centrocampista Nainggolan, il futuro del belga è ancora tutto da scrivere.