Inter-Icardi, rottura definitiva: l’attaccante lascia il ritiro di Lugano

E’ rottura definitiva tra l’Inter e l’attaccante Mauro Icardi, i rapporti difficili tra le parti erano già noti ma oggi è arrivata la conferma ufficiale. L’argentino infatti ha lasciato il ritiro di Lugano, la comunicazione è stata comunicata direttamente dal club nerazzurro. “Mauro Icardi rientrera’ oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comuneaccordo”, si legge in un tweet della società. Per l’attaccante si continua a parlare di un forte interesse della Juventus ma non mancano altre richieste sia dal Napoli che dall’estero. L’Inter dovrà accontentarsi di una cifra relativamente bassa ma fondamentale sarà la volontà di Icardi.