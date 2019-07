Malattia Mihajlovic, i messaggi della politica: da Calderoli a Salvini

“Non conosco di persona Mihajlovic ma ho sempre apprezzato il suo carattere da gladiatore mostrato nella sua duplice carriera di calciatore e tecnico. Umanamente, essendo passato in questi ultimi sette anni da un complesso percorso di malattia, dolore e operazioni, so cosa prova e gli sono vicinissimo, per questo gli mando un abbraccio forte: io ho vinto la mia battaglia, la vincerai anche tu Sinisa!”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore leghista Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

“Forza guerriero serbo! Onestà, lealtà, sacrificio, onore: vinci anche questa battaglia”. Lo ha scritto su Twitter il vicepremier Matteo Salvini esprimendo la propria vicinanza all’ex tecnico del Milan Sinisa Mihajlovic.

Malattia Mihajlovic, la conferenza stampa: “ho la leucemia”, il tecnico in lacrime