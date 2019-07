Malattia Mihajlovic, i messaggi di Saputo e del sindaco di Bologna

Tanta vicinanza e affetto per Sinisa Mihajlovic, dopo la notizia della sua malattia. Anche il presidente del Bologna, Joe Saputo, e il sindaco della città, Virginio Merola, hanno voluto lasciare un messaggio di affetto: “Conosco bene Sinisa Mihajlovic e so che è un uomo che non si arrende di fronte a nulla. Certo, la notizia della sua malattia ci ha scossi e in questo momento voglio esprimere soprattutto la vicinanza mia a della mia famiglia a Sinisa e ai suoi cari”, queste le parole di Saputo sul sito del Bologna.

“Di fronte al coraggio e all’umanità di Mihajlovic vorrei dire solo poche parole, certo di interpretare anche il sentimento della città: avanti Sinisa! Bologna ti vuole bene”, questo il messaggio del sindaco.

