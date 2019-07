Milan, Conti si candida: “con Giampaolo si lavora tanto sulla fase difensiva”

“Da quando abbiamo iniziato il mister (Giampaolo, ndr) ci ha fatto subito capire la sua filosofia, in particolare stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva”. Sono le indicazioni del difensore del Milan, Andrea Conti, alla vigilia della sfida con il Bayern Monaco, in arrivo importanti indicazioni per il club rossonero contro un avversario di livello altissimo e che è più avanti dal punto di vista fisico. “Io cerchero’ di lavorare sempre al massimo per cercare di mettere in pratica al meglio le sue richieste – ha aggiunto Conti – Anche l’anno scorso si diceva che doveva essere il mio anno, per me l’importante e’ farsi trovare pronti e dare sempre il 100% in campo”.