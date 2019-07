Napoli, Ancelotti a tutto tondo: Pépé, James Rodriguez, Elmas, Milik ed Icardi

“Siamo interessati, è inutile nasconderlo. Ci sono trattative in corso, tutto può succedere”. Sono le importantissime dichiarazoni dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, il tecnico ammette l’interesse per l’attaccante del Lille, Pepé. “Ho incontrato il suo procuratore perché era nel nostro hotel -prosegue Ancelotti in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro-. L’ho salutato, come gli altri agenti arrivati a Dimaro. L’altra settimana ne è arrivato uno importante, il club è qui ed è importante valutare le opzioni”.

Su James Rodriguez: “non c’è né ottimismo né pessimismo. E’ tra i giocatori che interessa, vediamo cosa succede. C’è la volontà del Real Madrid di cederlo e l’interesse del Napoli di prenderlo. Elmas rappresenta il centrocampista moderno come può essere Fabian Ruiz o Zielinski. Fa parte di quei giocatori che possono giocare in tutte le posizioni. Milik via qualora arrivasse Icardi? No, nessun giocatore del Napoli al momento è sul mercato. Nessuno”.