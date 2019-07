Napoli, Insigne: “Lo scudetto è il sogno di tutti. Ho scelto il 10 per mia moglie, non ho intenzione di…”

“Lo scudetto è il sogno di tutti, gli altri anni ci siamo andati vicini e poi ci siamo rimasti malissimo. Se giochiamo uniti tutti insieme possiamo mettere in difficoltà chiunque, ma ci sono anche gli avversari e sarà sempre difficile. La promessa che posso fare è che con i compagni lottiamo fino alla fine per l’obiettivo”. Queste sono le parole rilasciate da Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Basta con i secondo posti? Speriamo di si. Abbiamo una grande concorrente, con noi Sarri all’inizio non è mai partito benissimo. Lì ci sono grandi campioni, proveremo a metterli in difficoltà”, ha aggiunto.

“Rispetto ad altre squadre credo che ci sia una bella base solida: la Juve ha cambiato, come l’Inter, il Milan e la Roma, penso che quest’anno possiamo partire con il piede giusto ed arrivare in fondo”, ha dichiarato ancora Insigne. Da un punto di vista personale, il capitano azzurro è apparso più sereno e determinato: “Grazie alla fiducia del mister e dei compagni, spero di ricambiare nel miglior modo possibile per poter fare un campionato migliore dello scorso anno”, ha detto. Sulla fascia di capitano e sulla numero 10, Insigne ha ribadito: “Anche senza la fascia ho sempre avuto tante responsabilità, ci si aspetta tanto da me. Sono il primo a stare male se il Napoli non vince. Lo so che la 10 l’ha portata il giocatore più forte al mondo. Io fatto la scelta del numero per una dedica a mia moglie, e non ho intenzione di cambiarla”.

Sui fischi subiti nella scorsa stagione, Insigne ha dichiarato: “Ci rimango male perchè sono napoletano, ma non solo a me, non bisogna fischiare i giocatori, noi in campo diamo sempre l’anima e questo a volte non viene percepito”. La difesa del Napoli punta ad essere la migliore, grazie anche all’arrivo di Manolas: “Koulibaly-Manolas coppia da primi posti? Kalidou è tra i migliori difensori in Europa, Manolas ha fatto sette anni a Roma, ha segnato in Champions, gioca in nazionale ed ha esperienza. Ci darà una mano a subire meno gol”, ha dichiarato. Infine sul possibile arrivo di James, Insigne ha detto: “Noi apriamo le porte a tutti i giocatori forti che la società prende, siamo un grande gruppo di bravi ragazzi. Lui è un vero numero 10 ed ha qualità, ma le scelte le fanno il mister e la società. Chiunque verrà lo accoglieremo a braccia aperte”.

Chiosa su Sarri: “A tutti dispiace che Sarri sia andato alla Juve ma è una sua scelta, ora cercheremo di batterlo. A me ed agli altri ha dato tanto”.