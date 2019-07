Napoli, prevista una nuova seduta del Consiglio Comunale: si parlerà dello stadio

In attesa dell’inizio della nuova stagione in casa Napoli a tenere banco è anche la questione dello stadio. E’ prevista per martedì 16 luglio alle 10 una nuova seduta del Consiglio comunale di Napoli, tra gli argomenti del giorno la nomina dell’Organo di Revisione Economico-Finanziario del Comune di Napoli; la convenzione pluriennale per la concessione in uso dello stadio San Paolo alla Societa’ Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023 prorogabile per ulteriori cinque anni (30 giugno 2028); approvazione del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile per il Rischio Sismico. L’evento sarà trasmesso in diretta.