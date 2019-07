Qatar, nuova carriera per Xavi: “Non vedo l’ora di iniziare. Vorrei allenare Messi”

Xavier Hernandez Creus, noto come Xavi, riparte da dove ha finito. Terminata l’avventura da calciatore in Qatar con l’Al-Sadd, l’ex centrocampista spagnolo guiderà la squadra nel prossimo campionato: “Non vedo l’ora. Sto preparando gli allenamenti, gli schemi e i carichi di lavoro. Sono pronto, sono preparato: per me è una nuova avventura molto importante, ci tengo moltissimo”, ha detto Xavi in una intervista pubblicata da “El Mundo Deportivo”. “Il Barcellona? Un giorno mi piacerebbe allenarlo. Messi? Sarebbe molto bello lavorare con lui”, ha affermato lo spagnolo.

Uruguay, “El Loco” Abreu torna in campo: record su record per il 43enne attaccante [VIDEO]