Il raduno dei club di Serie A: il Cagliari non convoca Barella, tutte le amichevoli del Bologna

Si radunano le squadre del campionato di Serie A con l’obiettivo di preparare la prossima stagione. Il Bologna svolgerà la successiva parte della preparazione estiva a Neustift im Stubaital in Austria da giovedì 25 luglio a venerdì 2 agosto, la comunicazione è arrivata direttamente dal club rossoblu. Previsti due test amichevoli: venerdì 26 luglio alle 18 a Kufstein contro il Colonia e lunedì 29 luglio alle 18 a Kitzbuhel contro lo Schalke 04, nella giornata di sabato 3/8 i rossoblù affronteranno sempre in amichevole l’Augsburg alle 15:30 nel suo stadio, la WWK Arena.

Ritiro per il Cagliari ad Aritzo (Nuoro) – sino all’11 luglio, poi dal 13 al 27 a Pejo, in Trenino, nella lista dei convocati non c’è Barella, il centrocampista ancora Barella ancora in permesso ma ovviamente non si placano le voci di mercato. Assenti giustificati, questa mattina ad Asseminello per il raduno, anche alcuni calciatori di ritorno dal prestito come Farias, Colombatto, Giannetti, Ceter. Portieri: Aresti; Ciocci; Cragno; Rafael. Difensori: Cacciatore; Ceppitelli; Klavan; Lykogianns; Pajac; Pinna; Pisacane; Walukiewicz. Centrocampisti: Biancu; Birsa; Bradaric; Castro; Caligara; Cigarini; Deiola; Ionita; Oliva. Attaccanti: Cerri; Despodov; Han; Joao Pedro; Pavoletti; Ragatzu. La prima amichevole è fissata per mercoledi’ 10 luglio ad Aritzo con una rappresentativa locale (ore 17.30), poi con il Real Vicenza, domenica 21 nuovo impegno con la Feralpisalo’. Mercoledi’ 24 il Cagliari affronterà il ChievoVerona. Sabato 27 alla Sardegna Arena (ore 20.30) il sfida al Leeds. I rossoblù saranno quindi di scena in Germania, sul campo del Friburgo, il 3 agosto, sfida a Istanbul contro il Fenerbache: l’amichevole si terra’ mercoledì 7 agosto alle 21 locali (le 20 in Italia) all’Ulker Stadium.