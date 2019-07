Reggina, Gallo fa il punto: “Calciatori che arrivano e che arriveranno…”

La settimana scorsa è stato annunciato l’allenatore, Mimmo Toscano, a cui ha fatto seguito l’inaugurazione della nuova sede e l’ufficialità del portiere Guarna. Poi il ritorno al Sant’Agata, il cambio di denominazione, l’acquisto dei diritti sull’inno e il mercato, con l’annuncio di Sounas dal Monopoli. Tanto lavoro per la Reggina e per il presidente Luca Gallo, che pochi minuti fa ha riassunto in un brevissimo tweet queste ultime settimane intense.

“Inaugurazione Sede della Società..presentazione Allenatore…cambio denominazione in Reggina 1914..entrata e lavori Centro Sportivo Sant’Agata..acquisizione dell’inno Vai Reggina..calciatori che arrivano ed altri che arriveranno..raduno..ritiro…presentazione..lavoro lavoro…“, si legge direttamente dal profilo ufficiale Twitter del numero uno amaranto.