Serie C, Audace Cerignola escluso: i tifosi bloccano l’autostrada A14

Disagi sull‘autostrada A14, nei pressi del casello autostradale di Cerignola, nel Foggiano, per una protesta di numerosi tifosi dell’Audace la squadra di calcio della locale città che, nel giro di 24 ore, si è vista prima promuovere nella serie C con sentenza del collegio di garanzia del Coni e poi è stata estromessa dalla presentazione ufficiale dei calendari della Lega Pro. Numerosi tifosi hanno prima iniziato a protestare in città e poi si sono spostati in autostrada bloccando la circolazione stradale.

