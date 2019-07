Sorteggi Champions League, in campo Ajax e Porto: tutti gli accoppiamenti

Terzo turno di qualificazione in Champions League. Cominciano ad entrare in gioco alcune squadre importanti, tra cui l’Ajax, semifinalista dell’ultima edizione, che incontra il Paok Salonicco o il Porto, che se la dovrà vedere con il Krasnodar. Fra gli altri accoppiamenti, una fra Psv Eindhoven e Basilea affronterà gli austriaci del Lask, mentre solo una fra Bruges e Dinamo Kiev potrà proseguire la corsa a un posto per la fase a gironi. L’Apoel Nicosia di Paolo Tramezzani, dovesse superare il Sutjeska, troverebbe una fra Dundalk e Qarabag. Le gare il 6-7 agosto e ritorno il 13.

Questi tutti gli accoppiamenti:

Cluj (Rou)/ Maccabi Tel-Aviv (Isr) – Celtic (Sco)/Nomme Kalju (Est)

Sutjeska (Mne)/Apoel (Cyp) – Dundalk (Irl)/Qarabag (Aze)

Paok Salonicco (Gre) – Ajax (Ned)

Saburtalo (Geo)/Dinamo Zagabria (Cro) – Ferencvaros (Hun)/Valletta (Mlt)

Stella Rossa (Srb)/HJK Helsinki (Fin) – The New Saints (Wal)/Copenhagen (Den)

Maribor (Svn)/Aik Solna (Swe) – Bate Borisov (Blr)/Rosenborg (Nor)

Istanbul Basaksehir (Tur) – Viktoria Plzen (Cze)/Olympiacos (Gre)

Krasnodar (Rus) – Porto (Por)

Bruges (Bel) – Dinamo Kiev (Ukr)

Psv Eindhoven (Ned)/Basilea (Sui) – Lask (Aut)