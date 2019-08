Bayern Monaco, Lewandowski chiede almeno tre rinforzi

Il Bayern Monaco si prepara per la prossima stagione, il club tedesco alla ricerca di nuovi rinforzi, a chiederli è soprattutto l’attaccante Robert Lewandowski in un’intervista alla ‘Bild’. “In attacco abbiamo perso tre giocatori e al momento non sono arrivati rinforzi in quel settore – ha spiegato il centravanti polacco – Anche se arrivasse Sané abbiamo bisogno di un’altra ala e di un centrocampista difensivo o un centrocampista offensivo”. Rispetto agli anni passati infatti la rosa dei campioni di Germania è molto più corta. “Giocare per un’intera stagione con 13 o 14 giocatori sarà molto dura – ha spiegato – Abbiamo 50 o 60 partite da giocare, non dobbiamo pensare alla prossima settimana ma da qui a tre, quattro, cinque mesi. Non abbiamo abbastanza giocatori, Rummenigge e Hoeness conoscono il mio pensiero”.