Boca Juniors, vittoria contro il Banfield di Hernan Crespo: De Rossi in campo 90′ [FOTO]

Vittoria importante per il Boca Juniors di Daniele Rossi nella quarta giornata del campionato argentino. La squadra di Gustavo Alfaro ha espugnato il campo del Banfield di Hernan Crespo grazie al gol segnato da Soldano dopo pochi secondi. Poi il Boca, con De Rossi in campo per novanta minuti e rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Agustin Almendra, ha giocato una partita di sofferenza, con sole tre conclusioni in porta contro i 23 tentativi della squadra di casa, che però non è riuscita a trovare il pareggio.

“Questo è il calcio – ha ammesso uno sconsolato Crespo, alle prese con un momento difficile sulla panchina del Banfield – Devo solo congratularmi con i miei calciatori, hanno giocato una grande partita contro un avversario forte. Capisco la preoccupazione dei tifosi, dobbiamo ritrovare i tre punti in fretta ma siamo una buona squadra e ce la faremo”.

“Loro hanno attaccato tanto e giocato bene – ha ammesso Alfaro – ma per noi questi tre punti sono fondamentali nel cammino in campionato. Volevamo arrivare con una vittoria alla partita di Libertadores e ce l’abbiamo fatta: ora dobbiamo qualificarci per le semifinali”.