Bologna, chiusa l’asta benefica per le maglie Helmut Haller: il ricavato a Bimbo Tu Onlus e AIL

Si sono chiuse le aste benefiche per le maglie utilizzate dal Bologna in occasione dell’amichevole internazionale contro l’Augsburg disputata sabato 3 agosto alla WWK Arena di Augusta. In quell’occasione i rossoblù erano scesi in campo con una maglia speciale che riportava sul retro il numero del giocatore che la indossava e il cognome Haller, in onore di Helmut Haller, leggenda del Bologna protagonista dell’ultimo scudetto rossoblù, nato proprio ad Augusta. Il ricavato delle aste ha raggiunto i 6000 euro e sarà devoluto in beneficenza alle associazioni Bimbo Tu Onlus e AIL Bologna (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma). Proprio il tecnico del club emiliano, Sinisa Mihajlovic, è affetto da leucemia.