Calciomercato Atalanta, cosa manca per puntellare la rosa: Gasperini vuole un colpo per reparto

CALCIOMERCATO ATALANTA – L’Atalanta ha già messo a segno alcuni colpi importanti, ma per la Champions League non basta. Gian Piero Gasperini vuole ancora qualche rinforzo. In particolare, il tecnico della Dea ha richiesto un difensore, un esterno e un attaccante che possa giocare nei tre ruoli davanti. Per quanto concerne la difesa il nome più gettonato è quello di Gian Marco Ferrari, centrale del Sassuolo. Dodici milioni la richiesta dei neroverdi, esagerata per i nerazzurri. Altro nome che piace è quello di Davide Biraschi, difensore del Genoa già abituato alla difesa a 3. Viva l’idea che porta a Caceres, ex difensore di Juventus e Verona attualmente svincolato. Le due piste estere portano sempre a Ayhan (24 anni) del Fortuna Düsseldorf e Gómez (27 anni) del Siviglia.

Sulla fascia, se partisse uno tra Reca e Gosens oltre a Laxalt del Milan si segue Luca Pellegrini, reduce da 18 presenze tra Roma e Cagliari nella scorsa stagione. Passato alla Juventus, il giovane esterno potrebbe partire in prestito.

Davanti si ripartirà dalle certezze dell’ultimo campionato. Nonostante l’arrivo dal Siviglia di Muriel, Gasperini aspetta il guizzo finale: una seconda punta che possa giocare anche da esterno. Abbandonate le piste Joao Pedro e Verdi, si aspetta il nome giusto da regalare a Gasperini.