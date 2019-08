Calciomercato, il punto sull’estero: da Neymar a Sanchez, lo Sporting Lisbona su due “italiani”

CALCIOMERCATO – Le squadre estere si muovono in entrata e in uscita e, di rimbalzo, coinvolgono anche la Serie A. Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, replica a una domanda su Neymar: “I giocatori che ho sono quelli che sono qui. Poi tutto può succedere fino al 2 settembre. Alcuni possono arrivare, altri possono andare”. Il tecnico dei Blancos ha poi smentito che Keylor Navas ha chiesto di essere ceduto. “Non mi ha detto che vuole andarsene”, ha detto Zidane. “È qui, vuole restare qui e sta lavorando. È sempre stato professionale”, ha aggiunto. Lo stesso vale per Gareth Bale, che nonostante le tante voci è ancora a Madrid. “Ciò che è cambiato è che il giocatore rimarrà, niente di più”. Su James Rodriguez, infine, ha dichiarato: “Vedremo, sarà preso in considerazione come gli altri”.

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha confermato che Alexis Sanchez è in partenza, con l’Inter vicina a prelevare il cileno in prestito. “Ci sono dei colloqui in corso con alcuni club – ha spiegato il manager norvegese senza citare i nerazzurri – Sta lavorando sodo, vedremo a settembre cosa succederà”.

Nikola Kalinic potrebbe tornare a giocare in Serie A. Stando a quanto riporta ‘Marca’ la Roma, a caccia di un vice Dzeko, ha messo gli occhi sull’attaccante croato in uscita dall’Atletico Madrid. La trattativa è stata data vicina anche da Sky Sport.

Lo Sporting Lisbona è pronto a riportare in patria André Silva e Joao Mario, esuberi rispettivamente di Milan e Inter. Secondo quanto riferisce A Bola, Andre Silva starebbe facendo pressioni sul Milan per essere ceduto ai ‘Leoes’ convinto di potersi giocare una maglia da titolare e soprattutto le chance di tornare in Nazionale nell’anno dell’Europeo. Situazione analoga per Joao Mario, anche lui fuori dai piani tecnico di Antonio Conte all’Inter. Sempre secondo A Bola le trattative fra Inter e Sporting sono in fase avanzata, con i due club pronti a condividere l’alto ingaggio del giocatore.