Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb per la prima giornata: Inter vincente, rischia l’Atalanta

PRONOSTICI SERIE A – Torna, finalmente è il caso di dirlo, il campionato di Serie A. La prima giornata della massima divisione italiana propone già tanti match interessanti. Ad aprire il campionato 2019-2020 saranno i campioni in carica della Juventus, ospiti del Parma. Nella serata di sabato subito uno scoppiettante Fiorentina-Napoli. Il Milan gioca domenica alle 18 sul campo dell’Udinese, l’Inter inizia di lunedì, nel posticipo contro il Lecce. Esordio casalingo per la Roma contro il Genoa, la Lazio va sul campo della Sampdoria. Ecco tutti i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse.

PRONOSTICI SERIE A

SABATO ORE 18

PARMA-JUVENTUS (2) – Esordio non semplice per i bianconeri al Tardini di Parma. La squadra di D’Aversa ha messo in difficoltà la Juventus nella scorsa stagione sia all’andata (1-2), ma specialmente al ritorno, andando a pareggiare allo Juventus Stadium per 3-3. Diamo fiducia ai bianconeri, anche se non sarà una partita facile. Si può giocare anche la doppia combo X2+UNDER 3,5.

SABATO ORE 20,45

FIORENTINA-NAPOLI (X2+OVER 1,5) – Anche l’esordio del Napoli non è dei più semplici. La Fiorentina ha grande entusiasmo dopo gli arrivi di Boateng e Ribery. I viola hanno resistito agli assalti per Chiesa ed hanno un gruppo di giovani interessanti. La squadra di Ancelotti riparte da un gruppo fortissimo ed ha aggiunto un difensore come Manolas e qualche altro colpo interessante. Non dovrebbero essere del match né Ribery né Lozano.

DOMENICA ORE 18

UDINESE-MILAN (GOAL) – Due squadre abbastanza rinnovate, che però hanno dimostrato di non essere ancora al massimo della condizione nel pre-campionato. Tanti dei volti nuovi del Milan non partiranno nell’undici titolare. De Paul guiderà i friulani. Partita che potrebbe regalare dei gol da entrambe le parti.

DOMENICA ORE 20,45

CAGLIARI-BRESCIA (1) – Sardi che hanno fatto un grande mercato e si candidano ad essere una delle sorprese del campionato. Il Brescia ha messo a segno il colpo Balotelli, che però mancherà per 4 giornate. Rondinelle che hanno dimostrato ancora qualche problema di tenuta difensiva in Coppa Italia, Cagliari quasi perfetto lo scorso anno in casa. Il pronostico pende dalla parte di Nainggolan e compagni, ma si può giocare anche l’OVER.

ROMA-GENOA (1) – Roma rinnovata in campo e in panchina. Fonseca ha subito messo in pratica le sue idee, mostrando un gioco offensivo e piacevole. Il Genoa è tra le società che hanno operato meglio sul mercato. Grandi acquisti come Schone, giovani promettenti come Pinamonti e calciatori esperti come Zapata. Giallorossi che vincono le gare casalinghe contro il Grifone dal 2008 e partono favoriti. Occhio ai gol, perché storicamente se ne vedono tanti tra le due squadre. Si può giocare anche l’OVER.

SAMPDORIA-LAZIO (X2+OVER 1,5) – La Sampdoria ha cambiato allenatore dopo tanti anni, ma è subito sembrata in palla con le idee di Eusebio Di Francesco. Lazio che riparte dal gruppo dello scorso anno e aggiunge elementi di qualità. Partita che si preannuncia divertente ed equilibrata, vediamo leggermente favorita la squadra di Simone Inzaghi.

SPAL-ATALANTA (1X) – Il cammino dell’Atalanta parte da un campo difficile come il Paolo Mazza di Ferrara. La squadra di Semplice è stata avversaria ostica per tutti nelle gare casalinghe della scorsa stagione e proprio la Dea non è riuscita ad uscire imbattuta da Ferrara. L’assenza di Ilicic per squalifica potrebbe pesare. Per i più audaci consigliamo la X, anche se la doppia chance 1X ha già una bella quota.

TORINO-SASSUOLO (GOAL) – Due squadre che hanno cambiato poco rispetto alla scorsa stagione. Granata praticamente invariati, neroverdi con qualche volto nuovo in più, tra i quali Caputo. Il Torino gioca ancora su due fronti, la partita di ritorno contro il Wolverhampton in Europa League potrebbe pesare e distrarre un po’ gli uomini di Mazzarri.

VERONA-BOLOGNA (2) – Il Verona sembra sulla carta la più debole delle neopromosse. Esordio in Coppa Italia che non ha per nulla convinto. Bologna che è sembrato ballerino in difesa nelle amichevoli, ma che ha debuttato bene in Coppa a Pisa. L’esperienza di alcuni calciatori e la qualità offensiva del Bologna potrebbe fare la differenza.

INTER-LECCE (1) – L’Inter riparte da Conte e da Lukaku. Il belga è attesissimo all’esordio a San Siro e l’avversaria, sulla carta, è di quelle abbordabili. Lecce che giocherà per la salvezza, ma non sono queste le partite in cui la squadra di Liverani deve fare punti. Si può giocare anche OVER, prevediamo almeno 3 gol dei nerazzurri.