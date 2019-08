“E’ una giornata importante per la crescita della Fiorentina. Abbiamo portato di nuovo a Firenze Badelj”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, e Joe Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso, nel corso di una conferenza stampa allo stadio Artemio Franchi, colpo dalla Lazio con il ritorno del centrocampista Badelj. “Dal 1° luglio – ha raccontato Pradè – lo chiamo tutti i giorni. Ci siamo detti che dobbiamo ricostruire un’identità e chi meglio di lui. Vogliamo far sentire ai nostri tifosi un grande senso di appartenenza”.

“Scusate per il ritardo, ma per i grandi giocatori c’è sempre da aspettare – ha preso la parola Barone – oggi è giornata importante per la crescita della Fiorentina. Voglio ringraziare Milan”.

Poi parla il calciatore: “Non ho mai smesso di amare Firenze e i fiorentini, faro’ di tutto per riconquistare i tifosi, grazie a Dio sono tornato. Dispiace che con la Lazio non sia andata come avrei voluto ma la responsabilita’ e’ stata solo mia. Il ricordo di Astori ha dato un’ulteriore spinta. Non chiedero’ di riavere la fascia di capitano perche’ e’ al braccio di un uomo vero – ha detto riferendosi a Pezzella – quanto al mio addio l’anno scorso la Fiorentina di allora mi fece una proposta di rinnovo ma la decisione di cercare nuovi stimoli fu solo mia”.