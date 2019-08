Calciomercato Fiorentina, Pradè svela tutto: da Ribery a Biraghi fino a Politano

”Ribery? Ci piace molto ma è in un momento di riflessione, ha offerte economiche importanti, ma se vuole continuare a fare il calciatore ad alti livelli Firenze e la Fiorentina lo aspettano a braccia aperte”. Lo ha detto il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, al termine della gara di Coppa Italia vinta 3-1 contro il Monza oggi al Franchi. ‘‘Non disponiamo di forze economiche come le squadre russe o arabe – ha proseguito Pradè – però a noi piacerebbe avere un giocatore come il francese. Se poi non dovesse essere lui, ne prenderemo un altro. In questo momento non è stato fatto alcun passo in avanti”.

Sul fronte uscite c’è Biraghi che, escluso non a caso oggi dalla formazione titolare, è da tempo nel mirino dell’Inter. ‘‘Lui vuole andare al club nerazzurro ma la volontà deve essere anche nostra, pure la Fiorentina deve essere soddisfatta. Per adesso – ha ribadito il ds viola – non siamo vicini per nulla. Una contropartita per Biraghi poteva essere Dalbert ma lui preferisce andare al Nizza che gli offre molto economicamente. Politano? Non è una contropartita per Biraghi”.