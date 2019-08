Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime trattative: Cerci vicino alla Salernitana, colpi per Empoli e Pisa

CALCIOMERCATO – Ultimi, intensi, giorni di mercato anche per le squadre di Serie B e Serie C. Grandi colpi nelle ultime ore. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Le strade di Gian Piero Ventura e Alessio Cerci tornano ad incrociarsi, stavolta a Salerno. E’ ad un passo l’accordo tra l’esterno e il club di Lotito. Destinato a lasciare la Salernitana è Pucino. Sul terzino destro, messo fuori rosa, ci sono Ascoli e Spezia. Il Livorno si è assicurato Luca Rizzo dal Bologna.

Altro colpo messo a segno dallo scatenato Cosenza. Arriva anche Carretta dalla Cremonese. Il Pescara prova il doppio colpo. Si lavora per il ritorno di Valzania e si cerca di chiudere per Mazzitelli. Bel colpo del Pisa che si assicura Asencio del Genoa, innesto in prospettiva anche per l’Empoli che ha chiuso per il prestito del giovane Merola dall’Inter.

In Serie C, doppio colpo per il Padova. I veneti hanno chiuso per Luca Castiglia e Cristian Bunino. Il Piacenza prende Imperiale, il Vicenza Zammarini.