Calciomercato, le ultime: svolta sul futuro di Neymar, doppi colpi di Bologna e Lecce, sorprese Samp e Balotelli

Ultime importanti trattative di calciomercato con l’obiettivo di affondare i colpi. “Il Real Madrid e il Paris Saint Germain stanno gia’ negoziando per Neymar”. E’ il titolo del giornale spagnolo ‘AS’, secondo cui “il primo passo e’ stato fatto pochi giorni fa dal club francese, che ha chiamato gli uffici del Real per far sapere che c’e’ la voglia e la giusta flessibilita’ di negoziare” e che “il club blancos e’ la prima squadra con cui il Psg decide di negoziare”. Neymar vorrebbe tornare al Barcellona ma i rapporti con il Psg non sono buoni. E’ quindi il Real Madrid la squadra in pole per il brasiliano con il calciatore felice di tornare in Spagna. I Blancos preparano la super offerta e si avvicinano ad un altro grandissimo colpo.

Il Bologna deve piazzare il colpo dopo la cessione di Pulgar alla Fiorentina e nella ultime ore ha effettuato uno scatto importante, vicino l’arrivo di Nicolás Martín Domínguez del Velez, gli innesti dovrebbero essere due, per l’altro posto in corsa Imbula dello Stoke City e Nikola Moro della Dinamo Zagabria. Il Lecce piazza il doppio colpo, è fatta per Rispoli e Farias, ufficialità nelle prossime ore. Inserimento della Sampdoria per il baby Vignato del Chievo, il presidente Ferrero prepara il blitz. Balotelli non è convinto della proposta dal Brasile del Falemengo ed aspetta l’Italia, l’offerta giusta potrebbe riportare SuperMario in Serie A, calde le piste Brescia, Verona e Fiorentina. Accordo Inter-Bayern per Perisic, adesso manca solo l’ok del croato.