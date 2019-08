Calciomercato, colpo di scena in casa Torino: sorprese per Samp e Atalanta, innesto Spal

Il weekend di calciomercato regala comunque emozioni, sono diverse le trattative delle ultime ore. La Sampdoria ha ceduto all’Hellas Verona il centrocampista Valerio Verre, il comunicato è arrivato direttamente dal club blucerchiato, il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione. Operazione in uscita per la Fiorentina. Il club viola comunica in una nota di aver ceduto, a titolo temporaneo, il difensore bulgaro Petko Hristov al Bisceglie. Secondo ‘L’Equipe’, il 36enne attaccante francese Ribery si starebbe avvicinando in queste ore al Lokomotiv Mosca. Nelle ultime ore sorpasso della Spal sul Lecce per Babacar, l’attaccante è ad un passo e Semplici può finalmente sorridere. L’Atalanta bussa in casa Sampdoria, l’obiettivo è Gaston Ramirez, in gol nel match amichevole contro il Parma. Sorpresa in casa Sampdoria, il più vicino è François Kamano, guineano classe 1996 di proprietà del Bordeaux, operazione da 9 milioni di euro. Colpo di scena in casa Torino, Cairo è nervoso per il tira e molla del Napoli per Verdi e ha contattato la Sampdoria per Caprari.