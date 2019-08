Chi vince la Premier League? La risposta di Mourinho sorprende tutti

“Chi puo’ vincere la Premier League? Quattro squadre. Manchester City, Tottenham, Liverpool e…le riserve del Manchester City”. Sono le dichiarazioni di Josè Mourinho che crede tantissimo sul Manchester City anche con le seconde linee. “Ieri ho visto la panchina del Manchester City, penso che anche il team B potrebbe lottare per il titolo”, sottolinea il tecnico portoghese a “SkySports”. “Poi dico una cosa ovvia, mi piacerebbe che United e Chelsea fossero a quel livello. Nel calcio c’e’ sempre qualcosa di impronosticabile che puo’ accadere, ma possiamo essere d’accordo sui favoriti: una ha vinto tutto in Inghilterra, l’altra e’ campione d’Europa – dice ancora Mourinho facendo riferimento a City e Liverpool – Lo United se finisse quarto sarebbe un buon risultato. Quando dissi, arrivando secondo con lo United, che era stato uno dei migliori risultati della mia carriera, non scherzavo o giocavo, era cio’ che pensavo realmente. Non avevamo fatto abbastanza durante il mercato per migliorare e vincere il campionato”.