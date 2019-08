Cristiano Ronaldo, i guai non finiscono mai: la polizia coreana indaga per frode [DETTAGLI]

La Juventus continua la preparazione per la prossima stagione con Cristiano Ronaldo che si candida ad essere un grande protagonista in campionato e Champions League. Nel frattempo non finiscono i problemi fuori dal campo, in Corea continua a fare discutere l’assenza di CR7 nella partita disputata a Seul dalla Juventus contro il Team K League, secondo quanto riporta ‘As’ la polizia metropolitana di Seul sta indagando per capire se il fuoriclasse portoghese, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, ha violato le leggi del paese non rispettando un contratto firmato. L’avvocato di L.K.B & Partners Oh Seok-hyu ha presentato una denuncia per frode alla polizia nei confronti di Cristiano Ronaldo e di TheFasta, l’agenzia che ha organizzato l’amichevole.