Fiorentina, Montella: “Contro il Monza vogliamo ritrovare la vittoria”. La probabile formazione viola

“C’è emozione nel tornare a giocare al Franchi una partita ufficiale. Ci tengo e ci teniamo molto, affrontiamo una squadra pericolosissima e dobbiamo ritrovare la vittoria”. Lo ha detto il tecnico gigliato Vincenzo Montella presentando la sfida fra Fiorentina e Monza, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, in programma domani alle ore 18,15. Nel turno precedente a Benevento “il Monza ha fatto quattro gol su un campo importante – ha sottolineato l’allenatore del club viola – Dispone di calciatori che hanno militato anche in Serie A, ha morale, sta bene anche fisicamente e quindi ci sarà bisogno della migliore formazione e prestazione, così come è successo nell’ultima partita amichevole contro il Galatasaray“. Montella non ha svelato le carte sulla formazione: “Più o meno scenderà in campo la stessa squadra che ha giocato al Franchi domenica scorsa – ha spiegato l’ex attaccante – I nostri esterni finora hanno dimostrato di essere più offensivi che difensivi, quindi è difficile proporre un centrocampo a due con 4 elementi d’attacco“.

Sara’ l’assenza per squalifica di German Pezzella a condizionare parte delle scelte tecnico-tattiche. Il centrale difensivo argentino sarà sostituito dal classe ’99 Luca Ranieri, che dunque farà coppia con Milenkovic davanti al portiere Dragowski, con Lirola esterno difensivo destro e Biraghi a sinistra. A centrocampo ballottaggio aperto fra Pulgar e Castrovilli per una delle due posizioni di interno, con Badelj in regia e poi Benassi, mentre in attacco Montella pensa ad un tridente con la coppia Riccardo Sottil-Federico Chiesa in appoggio a Kevin Prince Boateng, quest’ultimo schierato come “falso nueve”.