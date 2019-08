Futuro Dybala, le indicazioni di calciomercato dei bookmakers

A tenere banco in questo finale di calciomercato è anche il futuro dell’attaccante Paulo Dybala. Esordio vincente per la Juventus nella prima giornata di campionato, i bianconeri si sono imposti sul campo del Parma con il minimo sforzo, 0-1 il risultato finale grazie alla rete di Chiellini, dal primo minuto nel ruolo di centravanti l’allenatore Maurizio Sarri ha scelto Higuain al posto di Dybala. Per la Joya secondo gli analisti di Snai è più probabile la permanenza alla Juve, riporta Agipronews, resta l’opzione più probabile, a 1,50, ma subito dopo si affaccia l’alternativa Psg, a 2,50, si torna a parlare dello scambio con Icardi ma per i bookmaker la quota è più alta, a 4,00. Improbabili altre soluzioni: Atletico Madrid a 10, Bayern e Barcellona a 15. Dybala al Milan vale 25 volte la posta.