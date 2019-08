Infortunio Pavoletti, l’attaccante su Instagram: “Bella batosta, ma ci vediamo presto in campo [FOTO]

Infortunio Pavoletti, duro colpo per l’attaccante dei rossoblu, che ha scoperto quest’oggi quanto dovrà stare fermo dopo il problema riscontrato nella sfida contro il Brescia: lesione del legamento crociato e stop di tre mesi. Il calciatore ha voluto lasciare un pensiero in merito sul profilo ufficiale Instagram.

“La risonanza ha evidenziato la lesione del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il campo che mi ha regalato tantissime emozioni questa volta mi fa assaporare un infortunio amaro. Anche se per ora è una bella batosta, per come è avvenuta e per le sensazioni che mi ha dato..sarà sempre una goccia amara in un mare di soddisfazioni!! E allora posso dire con sincerità che se proprio mi doveva accadere..sono contento che mi sia successa qui, in casa nostra, con accanto i miei compagni, su questo terreno di gioco e soprattutto con e per questa maglia!! Detto ciò..ci vediamo presto in campo”.