Lazio-Roma, Ruggiero Rizzitelli: “partita pericolosa da giocare l’1 settembre…”

“E’ una partita rischiosa da giocare l’1 settembre, avrei preferito si giocasse tra due mesi a stagione inoltrata. Mi auguro che Fonseca capisca l’importanza della stracittadina nella Capitale: il derby non va giocato, va vinto perché se dovesse andare male sarebbe un problema ma se andasse bene, come spero, può farci svoltare la stagione”. Sono le dichiarazioni dell’ex attaccante della Roma, Ruggiero Rizzitelli, in vista del derby di domenica. “La Lazio sta meglio –aggiunge Rizzitelli all’Adnkronos-, al di là della qualità dell’organico che non è superiore al nostro, è una squadra più collaudata che gioca insieme da diversi anni e con lo stesso allenatore, noi invece dobbiamo trovare un equilibrio, soprattutto nella fase difensiva, lo si è visto con il Genoa ma anche in precampionato. Certo con in rossoblù hanno contato molto anche gli errori individuali più che di squadra. Penso però che possa valere la regola non scritta che nei derby chi sembra star meglio poi li perde e invece chi sembra stia peggio porta a casa i tre punti”.

“Della Lazio temo in particolare Immobile che è in grande forma ed è già stato decisivo in derby passati. Da parte nostra sono convinto che i due romani Florenzi e Pellegrini faranno una grande partita e poi ovviamente per i gol punto su Dzeko”.