Lecce, arrestato un ex portiere dei salentini per droga [NOME e DETTAGLI]

C’è anche un ex calciatore dell’U.S. Lecce, Davide Petrachi, tra le 13 persone arrestate in Salento nell’ambito di un’operazione antidroga. Petrachi, di 33 anni, leccese, è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo per due episodi di detenzione ai fini di spaccio di droga a due agenti sotto copertura in un locale notturno. Già arrestato il 20 marzo 2018 per spaccio di cocaina, Petrachi è stato uno dei portieri della rosa del Lecce per 7 stagioni, militando anche in serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi giocare nella Virtus Lanciano, nel Martina Franca e nel Nardò in serie D.