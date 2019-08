Milan, situazione preoccupante: rosso pesante ma nessun aumento di capitale

Il Milan pensa alla seconda giornata di campionato ma a tenere banco è anche il futuro del club. Paolo Scaroni all’uscita di Casa Milan dichiara. ”Il mercato del Milan e’ chiuso o no? Il mercato – risponde il presidente rossonero – chiude il 2 settembre’, si è complicata nel frattempo la trattativa per l’arrivo di Correa. Oggi intanto si è riunito consiglio di amministrazione ordinario del club: secondo quanto apprende Ansa da fonti qualificate, sono stati analizzati i conti del semestre gennaio-giugno, non è stato deliberato alcun aumento di capitale, il bilancio 2018/19 verrà chiuso in rosso, occorrono tempo e pazienza per raggiungere una situazione di equilibrio, sempre rispettando il Fair play finanziario.