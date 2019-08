Probabili formazioni Serie A, gli schieramenti della 1^ giornata: dubbio prima punta per la Juventus

Probabili formazioni Serie A – Attesa finita. Si torna finalmente in campo per il campionato di Serie A, si gioca la prima giornata del massimo campionato italiano, un turno che si preannuncia scoppiettante. Ad aprire le danze la partita tra Parma e Juventus, i campioni d’Italia alla ricerca di conferme nonostante le novità dal punto di vista della rosa ma anche tattico, trasferta difficile per il club bianconero. Nell’anticipo serale in campo l’altra squadra in lotta per lo scudetto, il Napoli impegnato sul campo della Fiorentina. Trasferta insidiosa per il Milan che dovrà vedersela sul campo dell’Udinese, già uno scontro salvezza quello tra Cagliari e Brescia. Roma impegnata in casa contro il Genoa, promette spettacolo la sfida tra Sampdoria e Lazio. L’Atalanta sul campo della Spal, il Torino alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta in Europa League, dovrà vedersela con il Sassuolo. Sfida per le zone basse anche quella tra Verona e Bologna, chiude il match Inter e Lecce.

Probabili formazioni Serie A

PARMA-JUVENTUS

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo

FIORENTINA-NAPOLI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens

UDINESE-MILAN

UDINESE (3-4-2-1): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Jajalo, Pussetto; Pussetto, De Paul; Lasagna.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Biglia, Kessié; Suso; Piatek, Castillejo

CAGLIARI-BRESCIA

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini Lu.; Nandez, Nainggolan, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

ROMA-GENOA

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko

GENOA (3-5-2): Radu I.; Romeo, Zapata C, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouame

SAMPDORIA-LAZIO

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal; Ramirez, Quagliarella, Caprari

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile, Correa

SPAL-ATALANTA

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Zapata D, Gomez

TORINO-SASSUOLO

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Zaza

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari G., Rogerio; Traore, Obiang, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga

VERONA-BOLOGNA

VERONA (3-4-1-2): Silvestri, Gunter, Rrahmani, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Verre; Pazzini, Tutino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

INTER-LECCE

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku R, Martinez

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Lapadula, La Mantia