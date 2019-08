Risultati Serie A live, il programma completo della seconda giornata

Risultati Serie A live – Pronti, via, ecco già pronta la seconda giornata. Dopo la partenza forte, con le prime polemiche arbitrali e tanto spettacolo, inizia un altro turno del massimo campionato italiano. Apre il weekend l’anticipo tra Bologna e Spal, provenienti rispettivamente da un pari e da una sconfitta. Cerca riscatto il Milan, in casa di un Brescia vittorioso alla prima, dopo il passo falso di Udine. Il piatto forte è però in serata: alle 20.45 si affrontano Juve e Napoli. La domenica comincia forte: derby della capitale alle 18, la sera l’Inter va a Cagliari e l’Atalanta ospita il Torino. Il programma completo.

VENERDI’

ore 20.45

Bologna-Spal

SABATO

ore 18

Milan-Brescia

ore 20.45

Juventus-Napoli

DOMENICA

ore 18.00

Lazio-Roma

ore 20.45

Atalanta-Torino

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Lecce-Hellas Verona

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma