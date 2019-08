Serie A, la FLOP 11 di CalcioWeb: i peggiori di giornata, esordio da dimenticare per Farias

Non solo TOP, ma anche FLOP. Così come sono tanti i calciatori a distinguersi ogni giornata in quanto a prestazioni eccellenti e gol o parate decisive, altrettanti sono quelli che è come se non fossero mai scesi in campo. Errori importanti come ‘papere’, rigori sbagliati, espulsioni e chi più ne ha più ne metta. Oltre alla TOP 11, CalcioWeb inizia in questa stagione la rubrica ‘FLOP 11‘.

In porta, il peggiore di giornata è Dragowski, che non esordisce al meglio tra i pali della Fiorentina, la quale ne prende 4 dal Napoli. Difese distratte quelle di Sampdoria e Roma, bucate rispettivamente per ben tre volte in 90 minuti: protagonisti principali sono Colley per i blucerchiati e Juan Jesus per i giallorossi. La partita di Dawidowicz con l’Hellas dura pochissimo: dopo 13 minuti commette fallo da rigore e viene espulso. Così come Farias, che entra verso l’ora di gioco e si fa espellere alla fine, esordio con il Lecce non proprio coi fiocchi. In attacco, male anche Piatek, che come Borini è l’emblema di una squadra – il Milan – in totale confusione. Male Freuler nell’Atalanta, e non per niente dopo la sua uscita dal campo gli orobici rimontano. Ecco la FLOP 11 di CalcioWeb.

3-4-3: Dragowski; Colley, Juan Jesus, Dawidowicz; Borini, Freuler, Tachtsidis, Ionita; Piatek, Farias, Cerri.