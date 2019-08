Sorteggi Champions, la migliore e la peggiore combinazione per le quattro italiane

CHAMPIONS LEAGUE – Juventus, Napoli, Inter e Atalanta conosceranno il loro destino tra poche ore. Alle 18 è, infatti, in programma il sorteggio dei gironi di Champions League. Le squadre sono rigorosamente in ordine di fascia. Si prevede un girone morbido per la Juventus, abbordabile per il Napoli, discorso diverso per Inter e sopratutto Atalanta, che potrebbero essere sfortunate e pescare il classico girone di ferro. In particolare i bergamaschi, inseriti in quarta fascia rischiano parecchio. Ma vogliamo essere positivi e pensare che per una volta la “Dea” bendata dia una mano alle italiane, al contrario delle ultime edizioni. Durante la cerimonia dei sorteggi verranno consegnati anche alcuni premi ai migliori giocatori dell’ultima Champions League e i premi UEFA al miglior giocatore. I candidati sono Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk. Verrà assegnato il premio anche alla migliore giocatrice dell’anno. Candidate: Lucy Bronze, Ada Hegerberg e Amandine Henry. CalcioWeb ha voluto essere estremista, tralasciando le vie di mezzo. Abbiamo ipotizzato il migliore e il peggiore girone possibile per le 4 italiane.

Prima fascia: Barcellona, Manchester City, JUVENTUS, Bayern Monaco, Psg, Zenit, Liverpool, Chelsea.

Seconda Fascia: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, NAPOLI, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Ajax.

Terza Fascia: Lione, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Olympiakos, Valencia, INTER, Dinamo Zagabria, Bruges.

Quarta Fascia: Genk, Galatasaray, Lipsia, Stella Rossa, ATALANTA, Lille, Lokomotiv Mosca, Slavia Praga.

JUVENTUS

MIGLIOR GIRONE POSSIBILE

JUVENTUS

SHAKHTAR

BRUGGE

SLAVIA PRAGA

PEGGIOR GIRONE POSSIBILE

JUVENTUS

REAL MADRID

LEVERKUSEN

LILLA

NAPOLI

MIGLIOR GIRONE POSSIBILE

ZENIT

NAPOLI

BRUGGE

SLAVIA PRAGA

PEGGIOR GIRONE POSSIBILE

LIVERPOOL

NAPOLI

VALENCIA

LIPSIA

INTER

MIGLIOR GIRONE POSSIBILE

ZENIT

BENFICA

INTER

SLAVIA PRAGA

PEGGIOR GIRONE POSSIBILE

LIVERPOOL

REAL MADRID

INTER

LIPSIA

ATALANTA

MIGLIOR GIRONE POSSIBILE

ZENIT

BENFICA

BRUGGE

ATALANTA

PEGGIOR GIRONE POSSIBILE