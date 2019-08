Sorteggi Europa League, il possibile avversario del Torino: sfida durissima

Sorteggi Europa League – Il Torino si prepara per il terzo turno preliminare contro lo Shakthtyor Soligorsk, nel frattempo sono andati in scena i sorteggi per l’ultimo turno preliminare per l’accesso alla fase a gironi di Europa League. La squadra di Walter Mazzarri eventualmente dovrà sfidare la vincente della doppia sfida tra gli inglesi del Wolverhampton e gli armeni del Pyunik, con la nuova squadra dell’ex attaccante del Milan Patrick Cutrone nettamente favorita per l’accesso al play-off. Stabilite anche le date: l’andata dell’ultimo turno preliminare è in programma giovedi’ 22 agosto, la gara di ritorno il 29 agosto. Il Torino ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsela con tutti.