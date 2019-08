Supercoppa Europea, le parole di Pedro e Azpilicueta: parla anche l’arbitro del match Stephanie Frappart

Parole importanti nelle ultime ore a sostegno della designazione da parte di Roberto Rosetti della signora Stephanie Frappart per la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea. Una decisione storica, commentata bene da tutte le parti in causa. Lampard ha detto: “Siamo tutti molto contenti. È un momento storico. Un altro passo nella giusta direzione”. Arrivano anche le parole di Azpilicueta e Pedro, calciatori dei Blues: “Sono felice che arbitri una donna. Per noi è una cosa normale, non devono esserci differenze: stiamo andando avanti, stiamo progredendo, il mondo sta migliorando”, le parole del terzino. Dello stesso avviso l’attaccante del Chelsea: “E’ un arbitro molto bravo e noi siamo contenti“. Passando prettamente alla gara Azpilicueta ha detto: “È bello essere coinvolti in questo tipo di finale all’inizio della stagione. È un ottimo modo per iniziare e speriamo di poter vincere domani. Sappiamo che stiamo affrontando una squadra forte, ma speriamo di poter essere al meglio e ottenere un risultato che tutti desideriamo”. Gli fa eco Pedro: “L’importante è la mentalità domani: rimanere forti, restare compatti. È la mia quarta finale di Supercoppa. Ho avuto la fortuna di vincere le ultime tre, ho bei ricordi dell’ultima finale, quella de 2015″.

Arrivano anche le parole della diretta interessata, l’arbitro Stephanie Frappart, al sito della Uefa: “Spero che serva da esempio per gli arbitri donna e per tutte le ragazze che aspirano a diventare arbitri. Sono molto felice ed è stata davvero una sorpresa, non mi aspettavo di ricevere l’incarico per la Supercoppa: è un grande onore per me e anche per le arbitri donne”, ha concluso l’arbitro francese.