Il Var ed il Newcastle fermano il Tottenham: tonfo casalingo per gli Spurs

Continua il programma valido per la Premier League, la giornata ha regalato importanti indicazioni per le zone alte della classifica, il Liverpool non si ferma mentre il Manchester City tiene il passo. Tonfo casalingo per il Tottenham che ha perso incredibilmente davanti al pubblico amico contro il Newcastle, 0-1 il risultato finale grazie alla rete siglata da Joelinton dopo 27 minuti. Una sconfitta assolutamente a sorpresa per la squadra di Pochettino che rimane ferma a 4 punti e si allontana già pesantemente dalla vetta della classifica. Ma grandi protesta per gli Spurs per due episodi Var clamorosi, in particolar modo negato un incredibile rigore sull’attaccante Kane, finisce 0-1. Nell’altro match pareggio tra Wolves e Burnley, finisce 1-1.