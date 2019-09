Calciomercato Roma, che sorpresa: vicino Mkhitaryan [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO ROMA – Ultime ore importanti di calciomercato, domani alle 22 si chiude la finestra estiva. La Roma è reduce dal pareggio nella gara di campionato, 1-1 contro la Lazio, partita che ha regalato comunque emozioni. Nelle ultime ore mossa a sorpresa del club giallorosso, si avvicina sempre di più l’arrivo di Mkhitaryan, accordo vicino in prestito con diritto di riscatto, la notizia arriva direttamente dagli studi Sky e da Gianluca Di Marzio. Previsti altri contatti nella giornata di domani per provare a chiudere definitivamente la trattativa, sarebbe un innesto importante per l’allenatore Fonseca. Seguiranno aggiornamenti.