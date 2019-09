CALCIOMERCATO TORINO – Inizio di stagione veramente importante in casa Torino, il club granata ha conquistato due vittorie consecutive, la prima contro il Sassuolo, la seconda molto più convincente contro l’Atalanta, adesso si aprono scenari veramente inaspettati per la squadra granata. Fino al momento il calciomercato non ha regalato sussulti ma nelle ultime ore è arrivata l’accelerata per il nuovo attaccante: si avvicina Oussama Idrissi dell’Az, operazione da circa 10 milioni di euro, la fumata bianca dovrebbe esserci nel pomeriggio e salvo colpi di scena si concluderà così il mercato.