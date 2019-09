Dybala ancora in panchina: Nedved risponde così

“Dybala? Ci sara’ spazio anche per lui”. Sono le dichiarazioni di Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, l’argentino è quasi un caso, la Joya non riesce ad essere protagonista ed in questo inizio di stagione non è stato preso in considerazione con continuità. “E’ un grande giocatore – ha aggiunto – Fa parte della rosa e sono contento di lui. L’ho visto molto bene in allenamento e lo avra’ visto anche l’allenatore. Ci sara’ spazio anche per lui”.