Juventus, discussione tra Cuadrado e i compagni a fine partita: interviene Bonucci

La Juventus si è fatta riprendere dall’Atletico Madrid in Champions League, dopo essere passata avanti di due reti. Uno dei migliori dei bianconeri è stato Leonardo Bonucci. Il difensore centrale ha ereditato la fascia da capitano da Chiellini e ha sfoderato una prestazione di assoluto livello sia in difesa che in fase di impostazione. Un vero leader, che ha dimostrato tutto il suo carisma nel post-partita. Al triplice fischio dell’arbitro, Cuadrado è stato accusato da alcuni compagni di essere responsabile sui gol degli spagnoli. Una piccola discussione, andata però in scena davanti alle telecamere presenti a bordo campo. Bonucci, da vero capitano, si è avvicinato e ha placato gli animi. A fine partita Bonucci ha ricordato che “i panni sporchi si lavano in casa”. Insomma, queste discussioni è meglio farle lontano da occhi indiscreti.