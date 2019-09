Clamoroso Juventus, le intercettazioni degli Ultras contro Cristiano Ronaldo: “quello non sa come funzionano le cose?”

Nella giornata di ieri blitz da parte della Polizia che ha arrestato alcuni ultras della Juventus in relazione alla vendita illegale dei biglietti, ricattavano la società bianconera, il club ha deciso di denunciare il fatto, fino alla giornata di ieri con l’indagine che ha portato ad alcuni pesanti provvedimenti nei confronti degli ultras. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno del clamoroso. Un episodio riguarda anche Cristiano Ronaldo.

Settembre 2018, il portoghese alla fine di una partita in casa calcia il pallone in tribuna e non in Curva Sud, gli ultras ci rimangono malissimo e come confermato dalle intercettazioni provano subito a mettere le cose in chiaro: “oh, ma quello non sa come funzionano le cose?”, secondo quanto appreso dagli investigatori alla fine nessuno gli avrebbe detto “come vanno le cose, qui”, al contrario di altri compagni. Comportamenti minacciosi confermati di Andrea Agnelli: “Sono perfettamente a conoscenza che durante le partite ci siano comportamenti violenti o minacciosi da parte degli ultrà, nei confronti degli altri tifosi della curva, come farli spostare o cambiare di posti”, risulta dal verbale.