Panchina Milan, Arrigo Sacchi si sbilancia su Giampaolo

“Mandare via Giampaolo? Sarebbe un errore doppio, che testimonierebbe uno sbaglio della societa’ e una mancanza di rispetto verso il professionista”. Sono le dichiarazioni a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, dell’ex allenatore del Milan e della nazionale Arrigo Sacchi dopo il ko dei rossoneri contro la Fiorentina. “Cosa ho pensato quando ho visto il Milan ieri contro la Fiorentina? La prima cosa che ho pensato e’ che bisogna avere pazienza, perche’ ci sono molti ragazzi giovani e forse ancora poco maturi”. C’e’ chi dice che la colpa sia tutta del tecnico Giampaolo. “Lui ha gia’ dimostrato di esser bravo, anche con squadre piu’ deboli del Milan”. Di chi e’ la colpa? “Bisogna avere pazienza, ci vuole pazienza, e’ una squadra ancora acerba”. Però un inizio così negativo non si vedeva dal 1938. “Anche io ne persi tre se e’ per questo. Se tornerei mai sulla panchina rossonera? Non sono piu’ disposto a dare la vita al calcio”, ha concluso.