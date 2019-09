River Plate e Boca Juniors non si fanno male, pari senza reti nel derby argentino: De Rossi titolare

River Plate-Boca Juniors non regala particolari emozioni. Si è appena concluso il derby di Buenos Aires tra le due storiche squadre argentine, risultato finale 0-0. Nessun gol nella sfida valevole per la quinta giornata del torneo di Superliga ed iniziata alle 22 ora italiana. Gara da titolare per De Rossi. Con questo risultato, il Boca si piazza da solo al secondo posto a quota 11, il River è invece tre lunghezze più indietro a metà classifica. La sfida di stasera, tuttavia, è solo un ‘antipasto’ di quella che sarà il ben più importante doppio confronto in semifinale di Copa Libertadores, sperando che possa regalare le emozioni della finale della scorsa stagione.