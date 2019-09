Roma-Sassuolo, Dzeko e Kluivert show: le dichiarazioni

“L’anno scorso dovevo conoscere il campionato e imparare tante cose. Ora sto dando il 100 per 100 di me stesso e sto ancora migliorando”. Sono le dichiarazioni di Justin Kluivert al termine di Roma-Sassuolo, terminata 4-2. L’autore del momentaneo 4-0 ai microfoni di Sky Sport ha parlato degli obiettivi personali. “Voglio giocare bene e segnare tanti gol. Devo crescere per diventare un giocatore migliore. L’italiano? E’ difficile per me, ancora non lo so”.

“Sono sempre stato bene qui a Roma. Siamo convinti del gioco di Fonseca: dobbiamo continuare cosi’. Stiamo crescendo di partita in partita”. Queste le parole di Edin Dzeko, ai microfoni di Sky Sport.”Mia moglie mi ha convinto a rimanere? Prima di tutto devo essere convinto io. Ma tutte le decisioni le prendo con lei, pensando anche ai bambini, che sono felicissimi qui”, ha aggiunto Dzeko.