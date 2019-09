Roma-Sassuolo, Fonseca in conferenza stampa: “Smalling out, Mkhitaryan è pronto”

La Roma si prepara per la gara di campionato contro il Sassuolo con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria in campionato dopo i due pareggi nelle prime due giornate, contro i neroverdi non ci sarà Smalling a causa di un infortunio. “Ha accusato un piccolo fastidio all’adduttore, non è niente di grave, in ogni caso abbiamo deciso di non correre rischi – ha evidenziato in conferenza stampa il tecnico della Roma Paulo Fonseca – Vogliamo che sia al 100%, non all’80 o al 70%, avremo una serie di partite e ci sarà bisogno di tutti. Ho deciso d’accordo con lo staff medico di gestire la situazione in questo modo”.

“Ho visto la squadra migliorare giorno dopo giorno, sono fiducioso per questa gara. Ci sarà qualcosa di diverso ma non ho intenzione di svelare quale sarà la nostra strategia per la partita di domani. Non sono il tipo di persona a cui piace trovare scuse, pretesti e alibi. Siamo arrivati qui sapendo che questa squadra ha avuto un passato difficile per quanto riguarda gli infortuni, fin dal primo giorno è sempre stata una nostra preoccupazione. Insieme allo staff medico, ai preparatori e al nutrizionista siamo lavorando per evitare questa situazione, che in ogni caso non riguarda solo la Roma ma la maggior parte dei club europei, anche in Italia. Noi stiamo sviluppando dei programmi per prevenire queste situazioni che in ogni caso è impossibile prevenire al 100%”. Infine su Mkhitaryan: “E’ arrivato in buone condizioni fisiche, è pronto e a disposizione”.