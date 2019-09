Shock Sampdoria, nuove minacce al presidente Ferrero: l’ultimo episodio è inquietante

Momento da dimenticare in casa Sampdoria, il club blucerchiato ha iniziato veramente male la stagione, la squadra di Di Francesco non è ancora riuscita a muovere la classifica in più continua la pesantissima contestazione nei confronti del presidente Ferrero, nelle ultime ore si è verificato un altro brutto episodio. Sul cancello d’ingresso di Casa Samp è apparsa una scritta inquietante e minacciosa nei confronti del numero uno blucerchiato: “Ferrero infame, guardati le spalle”, si tratta di una minaccia bella e buona, gli uomini della Digos si sono messi subito al lavoro per individuare i responsabili e potrebbero avere indicazioni dalle telecamere installate in zona. Continua la trattativa per la cessione della società al gruppo guidato da Gianluca Vialli, l’accordo sembra vicino ma senza la definitiva fumata bianca meglio non sbilanciarsi.