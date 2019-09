Torino, N’Koulou chiede scusa e torna in gruppo: arma in più per Mazzarri

Storia a lieto fine in casa Torino, sono arrivate le scuse da parte del difensore Nkoulou dopo il caos delle ultime settimane dovute a situazioni di mercato che hanno distratto il calciatore che non è sceso in campo nelle ultime partite. “E’ arrivato il momento di chiudere definitivamente questa polemica – scrive il difensore granata nella nota pubblicata dal sito della societa’ – esprimo le mie scuse se il mio comportamento e’ stato male interpretato, se ho contrariato od offeso i tifosi, i compagni di squadra, l’allenatore, i dirigenti”. Le scuse sono state accettate e Nkoulou tornerà ad allenarsi in gruppo da martedì prossimo.

“Per riuscire a fare meglio della passata stagione – scrive Nkoulou – dobbiamo essere uniti per il medesimo scopo, concentrati per la stessa causa, determinati per un solo obiettivo. Pertanto, ho deciso di lasciarmi alle spalle i momenti difficili di quest’estate per andare avanti senza esitazione. Devo portare – conclude il difensore camerunense – il mio mattone per la costruzione della casa perche’ la competizione sara’ dura”.